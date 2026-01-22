Ночные взрывы прогремели в Волгограде и Волжском

Shot: серия взрывов прогремела в Волгограде и Волжском

Серия взрывов от работы противовоздушной обороны прозвучала в Волгограде и соседнем Волжском в ночь на среду. Об этом сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, в восточной и северной части Волгограда было слышно от трех до пяти громких взрывов. О гулких звуках также рассказали жители города Волжский.

«По предварительным данным, российская система ПВО отражает воздушную атаку на город», — отметили авторы канала.

Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Ранее, поздним вечером во вторник, 20 января, украинские войска нанесли удар по жилой многоэтажке в Адыгее. После взрыва начался сильный пожар, погибли люди.