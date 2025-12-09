В России семь мирных жителей погибли за неделю от ударов Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 65 мирных жителей: ранены 58 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли семь человек», — сказал он.

Больше всего пострадавших пришлось на Белгородскую, Херсонскую, Запорожскую области и ДНР. Чаще всего причиной гибели мирных жителей становились атаки украинских беспилотников.

Также враг продолжает дистанционно минировать местность. На минувшей неделе при подрыве на украинской мине погиб 55-летний житель поселка Ялта, еще двое пострадали, подорвавшись на устройствах в Ровном и Димитрове.

Трижды за сутки дом мирного жителя в ДНР подвергся ударам ВСУ. В результате атаки мужчина получил ранение ноги.