Силы ПВО уничтожили 19 дронов ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 19 дронов ВСУ над регионами России за четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 19:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские военные ликвидировали дроны ВСУ над Курской, Ростовской и Белгородской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 69 украинских беспилотников над 10 российскими регионами в ночь на 23 сентября. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что боевики ВСУ продолжали атаковать столицу дронами. Были уничтожены 10 летевших на Москву БПЛА.