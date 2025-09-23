Силы ПВО уничтожили почти 70 БПЛА над Россией в ночь на 23 сентября

С полуночи и до семи часов утра 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 вражеских беспилотников над Россией. Данные об этом опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Крымом.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о продолжающихся попытках противника атаковать столицу дронами. С 07:18 до 09:40 военные, по его данным, уничтожили 10 летевших на Москву БПЛА.

На месте падения обломков дронов работают оперативные службы.