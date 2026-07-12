Силы ПВО над восемью регионами России сбили 220 дронов за 12 часов

В воскресенье, 12 июля, российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 220 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем официальном заявлении.

Атаки отражали в течение дня с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областей и Московского региона,.

Также вражеские аппараты уничтожили над Орловщиной и Брянщиной. ПВО Краснодарского края и Республики Крым отражали удары в том числе и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за минувшие сутки в сторону Московского региона направлялись около 300 БПЛА ВСУ. По его словам, большинство аппаратов уничтожили заранее, но более 40 беспилотников ликвидировали в непосредственной близости от Москвы.