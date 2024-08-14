Силы ПВО уничтожили 117 дронов и четыре ракеты ВСУ за ночь

В течение ночи силы противовоздушной обороны России ликвидировали 117 украинских дронов и четыре ракеты «Точка-У». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Киевский режим в течение прошедшей ночи пытался совершить террористическую атаку с применением тактических ракет „Точка-У“ и беспилотных летательных аппаратов по территории Российской Федерации. Всего ПВО уничтожили 117 БПЛА самолетного типа и четыре тактические ракеты», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что ПВО сбили 37 беспилотников и четыре тактические ракеты над территорией Курской области, еще 37 — над Воронежской областью, над Белгородской областью — 17, над Нижегородской — 11, над Волгоградской — девять, три — над Брянской, два — над Орловской и еще один — над Ростовской областями.

Ранее жители Воронежа сообщали о пожаре после атаки дронов ВСУ.