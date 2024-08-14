Жители Воронежа увидели пожар после атаки дронов ВСУ

В Воронеже после атаки украинских беспилотников начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

«Местные жители сообщают, что в городе продолжают звучать взрывы — наши силы ПВО отбивают одну из самых массовых атак украинских дронов», — указали в публикации.

В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» также появилась информация о возгорании. По данным канала, в Воронеже наблюдается «массированная атака врага, армия России отражает удар за ударом».

Предположительно, пожар произошел на окраине после падения одного из БПЛА. Официальной информации о ЧП не поступало.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотников над регионом. Ранее население предупредили об угрозе атаки БПЛА.