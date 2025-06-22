Силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над тремя регионами России

МО: над регионами России силы ПВО за ночь сбили 11 украинских БПЛА

Силы ПВО за минувшую ночь нейтрализовали 11 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в оборонном ведомстве.

Девять беспилотников ликвидировали над Брянской областью, один — над Смоленской, еще один — над Крымом.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что системы ПВО сбили два дрона и подавили один беспилотник средствами РЭБ. Обошлось без пострадавших и разрушений. На месте происшествия работают спецслужбы.

Накануне ВСУ атаковали село Крапивна в Брянской области с помощью FPV-дронов. Пострадал сотрудник сельхозпредприятия АПХ «Мираторг», мужчину доставили в больницу.