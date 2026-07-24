Силы ПВО уничтожили 11 летевших на Москву беспилотников

Мэр Собянин сообщил о ликвидации 11 летевших на Москву БПЛА

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 11 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

«Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву», — написал он.

Чуть позже мэр добавил, что удалось ликвидировать еще шесть беспилотников.

По словам Собянина, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Прошедшей ночью силы ПВО сбили 571 украинский беспилотник над регионами России. ВСУ атаковали Крым, Краснодарский край, Московский регион, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Псковскую, Орловскую, Новгородскую, Ленинградскую, Курскую, Калужскую, Владимирскую, Брянскую и Белгородскую области. Также БПЛА уничтожили над акваторией Черного и Азовского морей.