Силы ПВО сорвали более 500 атак БПЛА перед парадом Победы в Москве

Недружественно настроенные к России силы во время майских праздников пытались сорвать авиационное сообщение и воспрепятствовать приезду иностранных делегаций на празднование 80-летия Победы. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.

По его словам, 6 и 7 мая было зафиксировали свыше 520 атак с применением беспилотников. Целью атак был срыв воздушного движения в России перед прибытием иностранных лидеров на парад Победы на Красной площади.

«У нас самые сложные периоды в году — новогодние и майские праздники. И в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне враги хотели сорвать все авиационное движение, препятствовать прибытию лидеров дружественных стран и многочисленных зарубежных гостей», — сказал Старовойт.

Утром 14 мая Минобороны сообщало, что силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА.