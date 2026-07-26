Силы ПВО сбили за сутки 465 беспилотников ВСУ самолетного типа

Российские военные сбили за прошедшие сутки 465 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны в «Максе» .

Также сбили семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, при участии авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем поразили логистические центры, предприятия ВПК, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 146 районах.

Ранее в ведомстве сообщили о групповом ударе по военным целям в Киеве и портовых городах Украины. В том числе поразили промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем», которое осуществляло производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним.