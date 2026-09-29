Силы ПВО сбили за ночь над Россией 129 украинских БПЛА

За минувшую ночь с 20:00 28 сентября до 08:00 29 сентября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 129 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотные летательные аппараты противника ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Накануне днем российские военные поразили центр обработки данных компании «Укртелеком» на улице Антоновича в Киеве. Кроме того, нанесли удары по двум сухогрузам, перевозившим в Черном море военное имущество для украинской армии.