Силы ПВО сбили высокоскоростную цель и восемь дронов в Воронежской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали высокоскоростную цель и восемь беспилотников над Воронежской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере «Макс» .

«Всего за минувшие сутки дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и двумя районами области были обнаружены и уничтожены одна высокоскоростная цель и восемь беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Гусев отметил, что пострадавших нет. Повреждения получили стена и остекление одного из частных домов в пригороде Воронежа, также обломки дрона задели легковую машину.

Сегодня утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что атака беспилотников повредила гражданскую инфраструктуру в Энгельсе. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, в результате случившегося никто не пострадал.