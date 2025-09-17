Силы ПВО сбили восемь украинских БПЛА над Россией за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

По три дрона ликвидировали над Ростовской и Брянской областями.

«Один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Курской области», — уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что российские бойцы стали использовать в зоне специальной операции дроны-бомбардировщики «Кощей» — аналог украинского БПЛА «Баба-яга». С помощью этих беспилотников можно доставлять грузы и атаковать врага. Проект разработали по запросу тверских волонтеров.