Силы ПВО сбили восемь беспилотников, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО сбили восемь беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО сбили восемь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил глава города.
Утром Собянин написал, что с 20:30 до 05:00 в направлении Московского региона двигались более 400 вражеских БПЛА. Большую часть силы противовоздушной обороны сбили на дальних подступах. На подлете к столице уничтожили 85 аппаратов противника.
В Подмосковье пострадали люди. В Домодедовскую больницу отвезли шестерых пострадавших с минно-взрывными травмами разной степени тяжести.
Ущерб получили частные дома и объекты инфраструктуры в Домодедове, Одинцове и Подольске.