Собянин: силы ПВО сбили восемь беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО сбили восемь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил глава города.

Утром Собянин написал, что с 20:30 до 05:00 в направлении Московского региона двигались более 400 вражеских БПЛА. Большую часть силы противовоздушной обороны сбили на дальних подступах. На подлете к столице уничтожили 85 аппаратов противника.

В Подмосковье пострадали люди. В Домодедовскую больницу отвезли шестерых пострадавших с минно-взрывными травмами разной степени тяжести.

Ущерб получили частные дома и объекты инфраструктуры в Домодедове, Одинцове и Подольске.