Два человека пострадали после атаки БПЛА на Подмосковье

Два человека пострадали в результате украинской атаки БПЛА на Московскую область. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в телеграм-канале .

«По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем», — написал он.

По его словам, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, на место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб.

Также Воробьев отметил, что после падения БПЛА несколько частных домов получили повреждения, начались возгорания. Еще повреждены ряд инфраструктурных объектов.

В Одинцово пострадали машина и частный дом. В Подольске после падения дронов случились возгорания, несколько объектов инфраструктуры получили повреждения, в том числе частный дом в деревне Малое Толбино.

Утром мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО отбили атаку более 400 БПЛА, летевших на Москву.