Собянин: силы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву

Пять украинских БПЛА, летевших на Москву, уничтожили силы ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

Пять украинских БПЛА, летевших на Москву, уничтожили силы ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Он добавил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

Утром мэр писал о ликвидации еще 11 беспилотников.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 571 украинский БПЛА над регионами России. Противник атаковал Крым, Краснодарский край, Московский регион, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Псковскую, Орловскую, Новгородскую, Ленинградскую, Курскую, Калужскую, Владимирскую, Брянскую и Белгородскую области. Также беспилотники ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей.