Силы ПВО сбили летевший на Москву дрон ВСУ

Силами противовоздушной обороны уничтожен летевший на Москву беспилотник. Об этом в сообщил мэр Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — уточнил градоначальник.

Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков. По счету это уже 19-й вражеский беспилотник, запущенный в направлении российской столицы.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные за пять часов уничтожили 123 дрона ВСУ. Наибольшее число беспилотников сбили над Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Владимирской, Белгородской и Тульской областями, а также над московским регионом. При этом 15 вражеских дронов направлялись в сторону российской столицы.