Пожар начался в районной больнице после атаки ВСУ на Рыльск, двое пострадали

В результате атаки украинских беспилотников в Рыльске в Курской области пострадали две женщины, одна находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Беспилотник атаковал инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы и здание скорой помощи. Осколки повредили остекление, а кровля здания загорелась.

Еще один дрон ударил по административному зданию ЗАО «Агрофирма Рыльская», также вызвав пожар.

Из-за атаки 30-летняя женщина получила резаную рану груди и находится в состоянии средней степени тяжести. Ее направили в Курскую областную больницу.

Еще одна 51-летняя пострадавшая получила осколочное ранение бедра и ушиб колена. Ей оказали первую помощь, дальнейшее лечение, по словам Хинштейна, она будет проходить амбулаторно.

По поручению врио губернатора глава района находится на месте происшествия.Также Хинштейн сообщил, что на утро запланирован подомовой обход для оценки разрушений.

«В случае, если пострадали частные дома, собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении», — заявил врио губернатора.

Ранее RT сообщил, что в Псковской области ввели запрет на публикацию в СМИ и интернете и распространение данных о применении БПЛА и последствиях их использования.