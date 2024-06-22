Силы ПВО сбили два БПЛА над Брянской областью
Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Суражским районом Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Также атаке ВСУ подвергся поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате нападения беспилотника повреждения получили два легковых автомобиля.
Днем 20 июня украинские боевики атаковали село Сушаны Климовского района. Ранение получил один человек. Богомаз сообщал о повреждении шести жилых домов. После налета в селе нарушилось энергоснабжение.
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