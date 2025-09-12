Силы ПВО сбили более 20 дронов ВСУ в Ленобласти

Дрозденко: обломки дронов ВСУ рухнули в Тосно на улицах Чехова и Промышленной

Силы противовоздушной обороны ликвидировали более 20 украинских беспилотников над Ленинградской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«По предварительным данным над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА. Продолжается отражение атаки беспилотников», — уточнил глава региона.

Дрозденко добавил, что обломки дронов ВСУ рухнули в Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Обошлось без пострадавших и возгораний. Место падения обломков дронов оцепили.

До этого губернатор сообщал, что российские военные отражают атаку БПЛА в шести районах Ленобласти — Волосовском, Тосненском, Гатчинском, Ломоносовском и Всеволожском, а также в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Опасность атаки беспилотников в Ленобласти объявили спустя два часа после полуночи.