Силы ПВО сбили беспилотник, пытавшийся атаковать Москву

Атаку беспилотника на Москву предотвратили силы противовоздушной обороны Министерства обороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Мэр Москвы подчеркнул слаженную работу систем ПВО и оперативных служб. Все необходимые проверки на месте происшествия уже проводятся.

Ранее над курортными городами Сочи и Туапсе прогремела серия мощных взрывов в результате работы систем противовоздушной обороны. В Росавиации заявили о временном закрытии сочинского аэропорта.