Над Сочи и Туапсе прогремели взрывы

Над курортными Сочи и Туапсе прогремела серия мощных взрывов в результате работы систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По данным канала, очевидцы услышали не менее пяти хлопков в Лазаревском районе Сочи и в Туапсе. В небе со стороны Черного моря наблюдались яркие вспышки.

Мэр Сочи Андрей Прошунин объявил на территории города угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Была активирована сирена воздушной тревоги.

В ответ на угрозу Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Волгограда. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Работа систем ПВО продолжается.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО вечером в четверг, 11 декабря, сбили 17 дронов ВСУ над российскими регионами. Большинство БПЛА уничтожили над Брянской областью.