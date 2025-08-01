Массированную атаку БПЛА отбили силы ПВО 1 августа: 60 беспилотников уничтожены за ночь

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что31 беспилотник сбили над территорией Белгородской области, 12 — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Черным морем, три — над Воронежской областью, по два — над Липецкой и Тульской, один — над Азовским морем.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала о падении фрагментов БПЛА в черте города. По ее словам, экстренные службы приступили к ликвидации обломков. Она призвала местных жителей не подходить к частям сбитых дронов и сразу звонить по телефону 112.

Ранее в Чертковском районе Ростовской области загорелась лесополоса после падения обломков беспилотника ВСУ.