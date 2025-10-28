Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над семью регионами России

Средства ПВО уничтожили 57 дронов ВСУ за три часа. Об этом сообщило Минобороны России .

«C 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в ведомстве, уточнив, что это были дроны самолетного типа.

Больше всего — 35 БПЛА удалось сбить над Брянской областью. Девять БПЛА уничтожили в районе Ростова-на-Дону. Также беспилотники атаковали Московскую, Калужскую, Калужскую и Тульскую области.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника. Накануне ночью ракетчики сбили два дрона ВСУ, летевших в сторону российской столицы.