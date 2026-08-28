Силы ПВО сбили 5 БПЛА над Воронежской областью ночью 28 августа

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Воронежем и четырьмя районами области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

При падении обломков БПЛА повреждения получила линия электропередачи в одном из муниципалитетов, без света остались два села и хутор.

На территории региона сохраняется режим беспилотной опасности, предупредил Гусев.

В Ростовской области прошедшей ночью уничтожили свыше 70 беспилотников. Аппараты ликвидировали в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Каменском, Верхнедонском, Азовском и Кашарском районах.