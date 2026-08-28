Силы ПВО сбили 5 БПЛА над Воронежской областью ночью 28 августа
Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Воронежем и четырьмя районами области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.
При падении обломков БПЛА повреждения получила линия электропередачи в одном из муниципалитетов, без света остались два села и хутор.
На территории региона сохраняется режим беспилотной опасности, предупредил Гусев.
В Ростовской области прошедшей ночью уничтожили свыше 70 беспилотников. Аппараты ликвидировали в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Каменском, Верхнедонском, Азовском и Кашарском районах.