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    Силы ПВО сбили 5 БПЛА над Воронежской областью ночью 28 августа

    Фото: РИА «Новости»

    Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Воронежем и четырьмя районами области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

    «По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

    При падении обломков БПЛА повреждения получила линия электропередачи в одном из муниципалитетов, без света остались два села и хутор.

    На территории региона сохраняется режим беспилотной опасности, предупредил Гусев.

    В Ростовской области прошедшей ночью уничтожили свыше 70 беспилотников. Аппараты ликвидировали в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Каменском, Верхнедонском, Азовском и Кашарском районах.