Силы ПВО сбили 4 беспилотника на подлете к Москве

Российские средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ. Эти аппараты летели на Москву, рассказал в своем официальном телеграм-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

Мэр Москвы не уточнил, когда именно уничтожили беспилотники. На месте падения фрагментов сбитых аппаратов уже работают сотрудники экстренных структур.

Ранее Минобороны России доложило, что с 8:00 до 23:00 четверга, 14 мая, над несколькими российскими регионами силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа.

В ночь на 14 мая ПВО сбили над Россией 36 украинских беспилотников того же типа. Атаку БПЛА ВСУ российская ПВО успешно отразила и в ночь на 13 мая.