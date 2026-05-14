Средства ПВО за ночь сбили над регионами 36 беспилотников

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над российскими регионами 36 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА перехватили и уничтожили в период с 21:00 до 7:00. Налеты отразили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Ранее военные уничтожили 26 беспилотников в течение двух часов днем 13 мая. Аппараты сбили над Московским регионом, Владимирской, Нижегородской, Курской, Брянской и Белгородской областями.

Атаку БПЛА также отразили в ночь на 13 мая. В Ростовской области средства ПВО сбили более 40 аппаратов, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, обошлось без пострадавших.

В в поселке Реконструктор из-за упавших фрагментов БПЛА выбило стекла в двух домах, получила повреждения крыша. Также из строя вышла контактная сеть железной дороги около поселка Персиановский.