Силы ПВО сбили 333 украинских беспилотника за сутки

Минобороны: ПВО сбила 333 украинских БПЛА за сутки, из них 158 — вне зоны СВО

Средства противовоздушной обороны сбили за сутки 333 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Средствами [ПВО] сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 333 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что 158 из числа уничтоженных дронов сбили вне зоны спецоперации.

Утром в Минобороны сообщили об уничтоженных БПЛА. Больше всего беспилотников сбили над Краснодарским краем — 67, также много БПЛА ликвидировали над Ростовской областью — 29.

Кроме того, 15 дронов подавили над территорией Северной Осетии, 10 — над Курской областью, 11 — над Воронежской, пять — над Белгородской, два над Пензенской. Еще три дрона уничтожили над Крымом, семь — над Азовским морем и шесть — над Черным.

По одному беспилотнику силы ПВО сбили над Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем.