Силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников за пять часов

Российские средства ПВО за пять часов уничтожили 28 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России .

По данным ведомства, атаки отражали в период с 09:00 до 14:00 по московскому времени. Большую часть дронов сбили над Краснодарским краем — 13 БПЛА. Еще три уничтожили над Ставропольским краем, два — над Крымом.

Кроме того, семь беспилотников перехватили над акваторией Азовского моря и три — над Черным.

В Минобороны также уточнили, что в течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили еще 85 украинских беспилотников. Основной удар пришелся на Краснодарский край, где сбили 42 дрона. Также цели уничтожали в нескольких регионах, включая Брянскую, Ленинградскую, Воронежскую, Астраханскую и другие области.