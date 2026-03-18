Силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников за пять часов
Российские средства ПВО за пять часов уничтожили 28 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, атаки отражали в период с 09:00 до 14:00 по московскому времени. Большую часть дронов сбили над Краснодарским краем — 13 БПЛА. Еще три уничтожили над Ставропольским краем, два — над Крымом.
Кроме того, семь беспилотников перехватили над акваторией Азовского моря и три — над Черным.
В Минобороны также уточнили, что в течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили еще 85 украинских беспилотников. Основной удар пришелся на Краснодарский край, где сбили 42 дрона. Также цели уничтожали в нескольких регионах, включая Брянскую, Ленинградскую, Воронежскую, Астраханскую и другие области.