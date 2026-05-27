Силы ПВО сбили 140 украинских БПЛА над Россией за ночь

Средства противовоздушной обороны уничтожили 140 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 26 мая текущего года до 07:00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в министерстве.

ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Курскую, Тульскую, Орловскую области, Краснодарский край, Крым, а также акватории Черного и Азовского морей.

За прошедший месяц бойцы группировки войск «Север» уничтожили 15 гексакоптеров «Баба-яга» в Сумской области.