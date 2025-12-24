Силы ПВО сбили 132 украинских дрона за вечер над российскими регионами

Российские системы ПВО за один вечер уничтожили более сотни украинских дронов, атаковавших 10 регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Воздушная атака произошла в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени. Все беспилотники были самолетного типа.

«Дежурными средствами перехвачены и уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве.

Наибольшее количество целей сбито над Белгородской и Брянской областями — 46 и 42 дрона соответственно. Над территорией Калужской области уничтожили 15 беспилотников.

Еще 12 дронов ликвидировали в небе над Московским регионом. По несколько воздушных целей также перехватили над Курской, Липецкой, Рязанской и Орловской областями. Единичные дроны сбили над Тульской областью и Республикой Крым.

Также мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что за прошедшие сутки число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, достигло 15.