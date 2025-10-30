За ночь на подлете к Москве уничтожили шесть беспилотников

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«ПВО Минобороны сбили еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

До этого градоначальник говорил о других пяти уничтоженных беспилотниках. Публикации об атаках мэр оставлял в период с 03:00 по 03:40. Все шесть дронов сбили за 40 минут.

Кроме того, представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в регионе отразили атаку БПЛА. В результате ЧП один из сбитых дронов задел вышку сотовой связи в Руднянском районе и та получила повреждения. Из людей никто не пострадал.