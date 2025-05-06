Силы ПВО сбили 13 дронов над тремя российскими регионами за полтора часа

Силы ПВО ликвидировали 13 украинских беспилотников над Калужской и Тульской областями, а также Московским регионом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что с 17:21 до 18:40 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Семь дронов сбили над территорией Калужской области, еще четыре — над Тульской. Кроме того, два БПЛА обнаружили над Московским регионом.

Минувшей ночью над столичным регионом сбили 19 украинских беспилотников. Обломки одного из них обнаружили в Ногинске на Электростальском шоссе. На месте ЧП работают взрывотехники.