Силы ПВО сбили 13 дронов над тремя российскими регионами за полтора часа
Силы ПВО ликвидировали 13 украинских беспилотников над Калужской и Тульской областями, а также Московским регионом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что с 17:21 до 18:40 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Семь дронов сбили над территорией Калужской области, еще четыре — над Тульской. Кроме того, два БПЛА обнаружили над Московским регионом.
Минувшей ночью над столичным регионом сбили 19 украинских беспилотников. Обломки одного из них обнаружили в Ногинске на Электростальском шоссе. На месте ЧП работают взрывотехники.
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