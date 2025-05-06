Обломки сбитого БПЛА обнаружили на парковке в Ногинске

Сбитый беспилотник обнаружили в Ногинске на Электростальском шоссе. Об этом сообщил 360.ru заместитель главы Богородского городского округа Евгений Плиско.

Он отметил, что в 16:54 на номер 112 поступило сообщение о том, что на парковку Электростальского шоссе упал беспилотный летательный аппарат.

«Взрыва не произошло. Оперативные службы оцепили территорию, ждут прибытия взрывотехников», — добавил Плиско.

По словам замглавы, разрушений и пострадавших нет.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места крушения беспилотника. На опубликованных кадрах видно, что территорию оцепили, на место прибыли спасатели и сотрудники полиции.

Источник 360.ru уточнил, что еще один беспилотник упал в СНТ около села Ямкино. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Минувшей ночью силы ПВО сбили над столичным регионом сбили 19 украинских беспилотников. Обломки одного из них врезались в многоэтажку на Каширском шоссе.