Силы ПВО сбили 13 дронов над Ростовской и Курской областями

Средства ПВО за 30 минут уничтожили 13 украинских БПЛА самолетного типа над Ростовской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, в период с 22:00 до 22:30 по московскому времени дежурные средства ПВО ликвидировали 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Девять дронов зафиксировали и уничтожили в небе над Ростовской областью и четыре БПЛА — над территорией Курской области.

В ночь на 11 апреля силы противовоздушной обороны сбили 30 беспилотников над российскими регионами. Больше всего БПЛА сбили над Курской областью — 25, еще пять украинских дронов обнаружили над Белгородской областью.