Силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ над Крымом, Орловской и Брянской областями

ВСУ предприняли очередную попытку атаковать территорию России. Силы противовоздушной обороны уничтожили 12 дронов над Крымом, Орловской и Брянской областями, сообщила пресс-служба Минобороны.
«В период с 17:25 до 19:45 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.
По данным министерства, по пять БПЛА ликвидировали над территорией Крыма и над акваторией Черного моря. И по одному беспилотнику — над Орловской и Брянской областями.
Вооруженные силы Украины регулярно атакуют объекты в российских регионах, силы ПВО оперативно их перехватывают. В течение предыдущей ночи 16 украинских беспилотников сбили над Орловской областью, над Брянской — три. Еще два беспилотника уничтожили под Рязанью и один на территории Крыма.
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