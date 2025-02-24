Силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ над Крымом, Орловской и Брянской областями

«В период с 17:25 до 19:45 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

По данным министерства, по пять БПЛА ликвидировали над территорией Крыма и над акваторией Черного моря. И по одному беспилотнику — над Орловской и Брянской областями.

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют объекты в российских регионах, силы ПВО оперативно их перехватывают. В течение предыдущей ночи 16 украинских беспилотников сбили над Орловской областью, над Брянской — три. Еще два беспилотника уничтожили под Рязанью и один на территории Крыма.