Силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ над Брянской областью

Украинские боевики предприняли новые попытки атаковать Брянскую область с помощью БПЛА. Силы ПВО сбили в течение часа 12 беспилотников самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Два БПЛА — над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбили над территорией Брасовского района, два уничтожили над Почепским районом», — написал он.

Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают экстренные и оперативные службы.

Днем 22 июня российские военные ликвидировали два беспилотника ВСУ над Суражским районом Брянской области. Также обстрелу подвергся поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате повреждения получили два легковых автомобиля.