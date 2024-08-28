Силы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ над двумя регионами
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 беспилотников ВСУ над двумя областями
За минувшую ночь российская система ПВО сбила четыре беспилотника самолетного типа над территорией Ростовской области и еще восемь над Воронежской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа», — заявили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, а еще восемь — над территорией Воронежской области.
Ранее в среду средства РЭБ и ПВО сбили также беспилотник ВСУ в Россошанском районе Воронежской области. Глава региона Александр Гусев отмечал, что в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы при этом временно эвакуировали жителей двух населенных пунктов, но люди уже начали возвращаться в свои дома.