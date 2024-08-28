Силы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ над двумя регионами

За минувшую ночь российская система ПВО сбила четыре беспилотника самолетного типа над территорией Ростовской области и еще восемь над Воронежской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, а еще восемь — над территорией Воронежской области.

Ранее в среду средства РЭБ и ПВО сбили также беспилотник ВСУ в Россошанском районе Воронежской области. Глава региона Александр Гусев отмечал, что в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы при этом временно эвакуировали жителей двух населенных пунктов, но люди уже начали возвращаться в свои дома.