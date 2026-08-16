ПВО сбила 72 украинских беспилотника за 12 часов

Минобороны сообщило об уничтожении 72 украинских дронов за 12 часов

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 72 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что это данные на период с 08:00 до 20:00 воскресенья, 16 августа.

Беспилотники проникли в воздушное пространство Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма. Также системы ПВО уничтожили летательные аппараты самолетного типа над Черным и Азовским морями.

В ночь на воскресенье, 16 августа, количество атаковавших российские регионы дронов было на порядок выше. Минобороны сообщило о перехвате 822 вражеских летательных аппаратов.