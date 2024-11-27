Атаку беспилотников на Севастополь удалось отразить

Атаку украинских беспилотников на Севастополь удалось отбить, никто не пострадал, гражданские объекты не получили повреждений. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что все вражеские дроны сбили еще над акваторией, а те, кто пишут иное, хотят дезинформировать жителей.

«В очередной раз призываю вас доверять официальной информации, а не анонимным ТГ-каналам, цель которых — не давать актуальную информацию вам, а хайповать, преувеличивать и устраивать панику», — подчеркнул глава города.

Ранее Развожаев сообщал, что на подлете к городу сбили в общей сложности пять беспилотников. С 09:16 в регионе на некоторое время вводили воздушную тревогу, но сейчас ее уже отменили.