Силы ПВО пресекли атаку украинских беспилотников на НПЗ в Саратовской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили в Саратовской области 19 украинских БПЛА, объектом атаки была инфраструктура нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Российские средства ПВО перехватили и сбили 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что киевский режим в течение прошедших суток продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением дронов различных типов, а также снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Киевский режим около 10:20 28 марта нанес удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции „Суджа“, энергообъект фактически уничтожен», — добавили в Минобороны.

Ранее украинские боевики ударили по молочной ферме и электроподстанциям в Брянской области.