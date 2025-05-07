Силы ПВО отразили над Москвой несколько атак украинских беспилотников

Вечером 7 мая средства противовоздушной обороны сбили над Москвой пять украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«На подлете к Москве сбито еще пять вражеских БПЛА. Экстренные службы работают на месте происшествия», — подчеркнул он.

Источник 360.ru отметил, что около 19:30 на Центральной улице села Кленово в ТАО очевидцы наблюдали уничтожение БПЛА. Его осколки упали на один из участков. Предварительно, никто не пострадал.

Примерно в это же время Собянин сообщал об отражении атаки двух украинских беспилотников. О сбитых дронах он также заявил в 17:09 и 17:52.

В Кремле на вопрос журналистов о том, зачем Украина пытается атаковать территории России, посоветовали позвонить в Киев.