Силы ПВО отразили атаку еще одного дрона, летевшего на Москву

Собянин: системы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Системы противовоздушной обороны ликвидировали еще один дрон, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Сбили еще один БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин.

Первый беспилотник системы ПВО нейтрализовали около 12:40. Специалисты экстренных служб выехали на место падения обломков. Спустя несколько часов Собянин сообщил, что отражена атака четырех вражеских беспилотников, летевших на Москву.

Силы противовоздушной обороны также уничтожили беспилотник на окраине Калуги, сообщили «Известия».

По данным пресс-службы Минобороны, с 14:00 до 17:00 по московскому времени силами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотник: шесть — над Орловской областью, шесть — над Тульской областью, пять — над Московским регионом и областью, три — над Калужской областью, один — над Курской областью.