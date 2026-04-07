Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ над четырьмя регионами России

С 07:00 до 20:00 по московскому времени российские военные перехватили и сбили дроны ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областей. В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО отработали по всем имеющимся целям в течение дня.

До этого в ночь на 7 апреля вооруженные силы России ликвидировали еще 45 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большинство из них уничтожили над Ленинградской областью. Кроме того, БПЛА противника пытались атаковать Краснодарский край, Воронежскую, Белгородскую, Владимирскую, Пензенскую и Брянскую области.

Минувшей ночью российские военные сбили 22 дрона ВСУ над Ленобластью.