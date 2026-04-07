Над Ленобластью сбили 22 беспилотника

В небе над Ленинградской областью сбили 22 дрона. Об этом на платформе MAX сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 20. Боевая работа продолжается», — написал он.

До этого губернатора заявлял, что над регионом сбили восемь беспилотников.

Российская армия в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты регулярно наносит удары по местам расположения личного состава, наемников и техники ВСУ, а также по инфраструктуре Украины — объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления.

Днем ранее дежурные силы ПВО ликвидировали шесть дронов над одним из районов на юге Воронежской области. Губернатор Александр Гусев отмечал, что при падении дрона пострадал один человек. Его доставили в больницу с ожогами.