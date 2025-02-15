Силы ПВО ночью уничтожили 40 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 40 украинских дронов над четырьмя регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 17 беспилотников сбили над территорией Волгоградской области, еще 12 — над Калужской областью, девять — над Ростовской областью и два — над Самарской областью.

ВСУ пытаются атаковать беспилотниками объекты в центральных и приграничных регионах России практически ежедневно. Средства ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что в результате падения беспилотного летательного аппарата на территории промышленного предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших не было, на месте происшествия работают расчеты спасателей и оперативная группа.