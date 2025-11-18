Силы ПВО ночью уничтожили 31 украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны в течение прошлой ночи ликвидировали 31 украинский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что по 10 БПЛА сбили над Тамбовской и Воронежской областями, по три — над Ярославской и Ростовской По два — над Смоленской, по одному — над Курской, Орловской и Брянской.

В течение прошлой недели над российскими регионами сбили 848 беспилотных аппаратов. Наиболее массовое уничтожение дронов зафиксировали 14 ноября — 216 БПЛА.

В ночь на 18 ноября украинские боевики атаковали Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции в ДНР. Глава республики Денис Пушилин отмечал, что ряд населенных пунктов остались без подачи электричества, встали котельные и фильтровальные станции.