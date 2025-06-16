Силы ПВО ночью уничтожили 12 украинских беспилотников

Дежурные средства российской противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Воронежской и Орловской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Военные уничтожили один беспилотник над Воронежской областью и 11 — над Орловской областью.
Боевики ВСУ практически ежедневно совершают налеты и обстреливают с помощью дронов объекты в центральных и приграничных регионах России. Силы ПВО уверенно перехватывают летательные аппараты противника.
Днем ранее стало известно, что система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю перехватила 583 дрона ВСУ над Донецкой Народной Республикой. Из них над Горловкой уничтожили 306 дронов, а над Макеевкой и Донецком — 277.
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