«Купол Донбасса» перехватил 583 дрона ВСУ

Система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила 583 дрона ВСУ за неделю над Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

«Из них над Донецком и Макеевкой нейтрализовано 277 беспилотников, над Горловкой — 306», — добавили в ведомстве.

В День России враг пытался атаковать Горловку и окраины Донецка самолетными ударными БПЛА Darts. «Купол Донбасса» тогда перехватил 87 беспилотников.

На местах падения БПЛА работали взрывотехники регионального УФСБ. Специалисты изъяли и уничтожили все взрывоопасные предметы и составные части дронов.

На прошлой неделе «Купол Донбасса» нейтрализовал 504 беспилотных летательных аппарата ВСУ.