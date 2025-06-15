«Купол Донбасса» перехватил 583 дрона ВСУ
Система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила 583 дрона ВСУ за неделю над Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.
«Из них над Донецком и Макеевкой нейтрализовано 277 беспилотников, над Горловкой — 306», — добавили в ведомстве.
В День России враг пытался атаковать Горловку и окраины Донецка самолетными ударными БПЛА Darts. «Купол Донбасса» тогда перехватил 87 беспилотников.
На местах падения БПЛА работали взрывотехники регионального УФСБ. Специалисты изъяли и уничтожили все взрывоопасные предметы и составные части дронов.
На прошлой неделе «Купол Донбасса» нейтрализовал 504 беспилотных летательных аппарата ВСУ.
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